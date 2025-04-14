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Yaşam

"Turistik Diyarbakır Ekspresi" sezonun ilk seferini tamamladı

"Turistik Diyarbakır Ekspresi", Ankara-Diyarbakır-Ankara hattında bu sezonun ilk seferini tamamladı.

Arife Yıldız Ünal  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
"Turistik Diyarbakır Ekspresi" sezonun ilk seferini tamamladı Fotoğraf: Özge Elif Kızıl - AA

Ankara

Ankara Garı'ndan 11 Nisan Cuma seferine başlayan turistik tren, ilk molasını Malatya'da verdi. Yolculara garda kuru kayısı ikram edildi. 3 saat boyunca kent merkezini gezen yolcular, yerel müzisyenlerin seslendirdiği ezgiler eşliğinde halay çekti.

Diyarbakır'a cumartesi günü ulaşan yolcular, kentteki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etme fırsatı buldu.

Şehirde bir gece konaklayan yolcular, daha sonra Ankara'ya doğru yola çıktı.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi" dönüşte Elazığ'ın Yolçatı Köyü İstasyonu'nda mola verdi. Çiçeklerle karşılanan yolcular, yaklaşık 4 saatlik mola kapsamında minibüslerle tarihi Harput Mahallesi'ne götürüldü. Yolcular, burada bölgenin tarihi yerlerini gezdi.

Akşam saatlerinde 130 yolcusuyla Ankara'ya varan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", ilk seferini tamamladı.

Söz konusu parkurda seyahati tamamlayan yolcular, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güzergah boyunca doğa manzaralarının keyfini çıkarırken, mola verilen şehirleri de tanıma imkanı buldu.

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