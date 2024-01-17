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Yaşam

Tunceli'deki tekstil atölyesinde kadınlar elbise ve çanta üreterek kazanç elde ediyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde açılan tekstil atölyesinde çalışan 9 kadın, yurt içi ve dışındaki bazı giyim firmalarına elbise ve çanta üretip aile bütçesine katkı sağlıyor.

Sidar Can Eren  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Tunceli'deki tekstil atölyesinde kadınlar elbise ve çanta üreterek kazanç elde ediyor Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

İlçede 2019 yılında kurulan, 70 kadın üyesi bulunan Ovacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, bölge ekonomisinin canlanması için çalışmalar yapıyor.

Genellikle tarımsal faaliyetlere ağırlık veren kooperatif, yaklaşık 3 yıl önce iş insanlarının desteğiyle tekstil atölyesi kurarak 9 kadına iş imkanı sağladı.

Haftanın 6 günü Pulur Mahallesi'ndeki atölyeye gelen kadınlar, yurt içi ve dışındaki bazı firmalara pantolon, tişört, etek ve çanta gibi ürünler dikiyor.

Kadınlar bu sayede elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkıda bulunuyor.

"Atölyedeki çalışan kadın sayısını artırmayı hedefliyoruz"

Ovacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Sözcüsü Nurgül Ersoy Uç, AA muhabirine, ilçede yaşayan kadınların üretime yönelmesine destek olduklarını söyledi.

Tekstil atölyesinde 9 kadının istihdam edildiğini belirten Uç, "Aslında atölyemiz daha çok geleneksel kıyafetler üretmek için kurulmuştu ancak bir süre sonra ekonomik anlamda tıkandık. Bu yüzden de fason çalışmaya başladık. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki tekstil firmalarından siparişler geliyor ve biz de onları atölyemizde dikerek paketleme ve baskı işlemlerini yapıyoruz hatta yurt dışından da çeşitli firmalardan sipariş alıp dikip yolladığımız oldu." dedi.

Uç, atölyede çalışan kadın sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Öz sermayemizi biraz daha güçlendirip kendi tasarımlarımıza yönelmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin her yerinden tekstil firmaları bize sipariş yollayabilir ve taşradaki üretime katkı sunabilirler." diye konuştu.

"Üretmek çok güzel bir şey ve kadınların gücünü gösteriyor"

Atölyede çalışan Çiğdem Şaylı da çocukluğundan bu yana tekstille ilgilendiğini ve sektörde kendini geliştirdiğini dile getirdi.

Mesleği sayesinde ev ortamından uzaklaştığını belirten Şaylı, "Üretmek çok güzel bir şey ve kadınların gücünü gösteriyor. Ekonomik olarak aileme destek olabiliyorum ve çocuğumun istediklerini kolayca alabiliyorum." dedi.

Fidan Küçük de işlerinin zaman zaman yoğunlaştığını, 6-7 bin ürünü yaklaşık 20 günde tamamlayıp firmalara teslim ettiklerini anlattı.

Şehriban Biter de diktiği bir elbiseyi yurt içi ve dışında yaşayan birinin giymesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

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