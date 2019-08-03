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Yaşam

Tunceli'de yiyecek arayan yaban keçileri kara yoluna indi

Tunceli'de, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçileri, yiyecek aramak için indikleri kara yolunda görüntülendi.

Haydar Toprakçı   | 03.08.2019
Tunceli'de yiyecek arayan yaban keçileri kara yoluna indi

Tunceli

Tunceli'de, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçileri, yiyecek aramak için indikleri kara yolunda görüntülendi.

Zengin bitki örtüsü ve yüzlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapan Tunceli'de, yaban keçileri merkeze 30 kilometre uzaklıkta Hozat kara yoluna, yiyecek aramak için indi.

Yol kenarında ve çevresinde yiyecek arayan ve zaman zaman kara yolundan geçen araçlara rağmen beslenmeye devam eden yaban keçileri, bir süre beslendikten sonra dağların kayalık ve yüksek kesimlerine doğru kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Almanya'dan Tunceli'ye tatil için gelen Erkan Sevdiren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin doğal güzelliklerini görmek için her yıl tatile geldiğini söyledi.

Kenti daha iyi tanımak için tüm ilçelerini gezdiğini belirten Sevdiren, "Hozat ilçesini ilk defa gördüm. Doğanın bu kadar sade güzel bir resmi, dünyada çok nadir görülür. Bu kadar güzel doğayı, yaban keçilerini, dağları, dağların eteklerini, yeşilliği görmek bizim için büyük bir zevk. Tunceli'yi görmek için 5 bin kilometre yol katettim. Yaban keçileri, doğanın güzel olmasının bir sembolü. Yaban keçilerinin olduğu yerde doğa dengesini hala koruyor demektir." ifadesini kullandı.

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