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Yaşam

Tunceli'de tabiatın yeşermesiyle kelebek türleri de ortaya çıktı

Rengarenk kanatlarıyla dikkati çeken kelebekler, su kenarlarındaki bitkiler ya da tarlalarda açan çiçekler üzerinde fotoğraflandı.

Sidar Can Eren  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Tunceli'de tabiatın yeşermesiyle kelebek türleri de ortaya çıktı Fotoğraf: Sidar Can Eren - AA

Tunceli

Yağışların ardından tabiatın yeşerdiği Tunceli'de, yüzlerce kelebek türü de ortaya çıktı.

Kışın kurak geçtiği kentte mayıs ve haziran aylarında etkili olan yağışlar tabiatı canlandırdı.

Yağmurla tarım alanlarındaki ot verimliliği arttı, dağ ile ormanlarda bitki örtüsü çeşitlendi.

Havaların iyice ısınmasıyla da il merkezi ve ilçelerinde çok sayıda kelebek türü belirdi.

Rengarenk kanatlarıyla dikkati çeken kelebekler, su kenarlarındaki bitkiler ya da tarlalarda açan çiçekler üzerinde fotoğraflandı.

Daha önce yaklaşık 130 tür kelebeğin kayıt altında alındığı kentte, çok gözlü gök mavisi, küçük zıpzıp perisi, esmerperi, zümrüt, yırtık pırtık, çift noktalı brentis, iparhan, alıç, sarı antenli zıpzıp ve diken kelebekleri görülebiliyor.

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