Tunceli'de koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde koruma altında ve avlanması yasak olan çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi.
Tunceli
Dağlık ve ormanlık alanların fazla olduğu ilçede, birçok memeli, kuş, sürüngen ve böcek türü yaşıyor.
Kentte kaçak avcılığa karşı yürütülen çalışmalar sayesinde de yaban hayvanları doğal ortamlarında sıkça görülüyor.
İlçenin 3 bin rakımlı Mercan Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçisi, arazide tek başına gezinirken kayıt altına alındı.
Bir süre otlarla beslenen dağ keçisi, daha sonra zirveye doğru tırmanarak gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.