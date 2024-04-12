Dolar
32.32
Euro
34.54
Altın
2,396.88
ETH/USDT
3,522.60
BTC/USDT
70,716.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor.
logo
Yaşam

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle ters laleler açtı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle bir evin bahçesinde açan ters laleler güzel görüntü oluşturdu.

Sidar Can Eren  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle ters laleler açtı Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, karların erimesiyle ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü.

Yüksek kesimlerin halen karla kaplı olduğu ilçede, bazı alanlar çiğdem, nergis, sümbül, küre ve kar çiçekleriyle renklendi.

Pulur Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde de "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler açtı.

Kırmızı renkleriyle görenlerin ilgisini çeken laleler, dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılıyor.

Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerinde de doğal yetişen lalelerin 15-20 günlük ömrü bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş'tan Niğdeli şehit Aslan'ın baba ocağı için tadilat talimatı
Eriyen kar nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yoluna kaya parçaları düştü
Sendikalar 1 Mayıs'a hazır
Bayram tatilinin 6 gününde trafik kazalarında 48 kişi yaşamını yitirdi
Orman teşkilatı, artan kara ve hava gücüyle yangınlarla mücadeleye hazır

Benzer haberler

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle ters laleler açtı

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle ters laleler açtı

"Bozdoğan-23" operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Karların eridiği Munzur Dağları'nda mavi kardelenler ve süsenler açtı

Diyarbakır'da açan endemik makam çiçekleri ve ters laleler doğaya renk kattı

Diyarbakır'da açan endemik makam çiçekleri ve ters laleler doğaya renk kattı
Türkiye'de ilkbaharda yaz sıcakları yaşanıyor

Türkiye'de ilkbaharda yaz sıcakları yaşanıyor
Selimiye'deki müezzin mahfilinin mermer ayağına işli ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı

Selimiye'deki müezzin mahfilinin mermer ayağına işli ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet