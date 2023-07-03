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Yaşam

Tunceli'de ekipler Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çevre temizliği yaptı

Tunceli’de Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda çevre temizliği yaptı.

Sidar Can Eren  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Tunceli'de ekipler Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çevre temizliği yaptı

Tunceli

Kentte yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı’nda, Kurban Bayramı dolayısıyla turist yoğunluğu yaşandı.

Birçok ilden ziyaretçinin geldiği milli parkta, bazı vatandaşların çöplerini doğaya bırakması nedeniyle kirlilik oluştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlileri de milli parka bırakılan çöpleri temizlemek için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda milli parkın Miskisağ mevkisinden başlayarak Beşevler köyüne kadar kağıt, plastik, cam şişe ve poşet gibi atıkları topladı.

Piknik ve kamp yapmanın yasak olduğu milli parkta, ekiplerin belirli aralıklarla denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

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