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Yaşam

Tunceli'de Düzgün Baba Dağı'nın eteklerinde bozayılar görüntülendi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bozayılar, Düzgün Baba Dağı eteklerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Sidar Can Eren  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Tunceli'de Düzgün Baba Dağı'nın eteklerinde bozayılar görüntülendi Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Dağlık ve ormanlık alanlarıyla yaban hayatı açısından büyük önem taşıyan Nazımiye kırsalında yaban keçisi, kurt, vaşak, sansar, baykuş, kartal, tilki, domuz, kanguru faresi, ur kekliği ve sincap gibi birçok canlı türü yaşıyor.

Mevsime bağlı yiyecek ve su bulmakta zorlandıkları için dağlardan yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar özellikle gece saatlerinde inen avlanması yasak bozayılar, Düzgün Baba Dağı'nın eteklerindeki köyleri ve mahalleleri mesken tutuyor.

Yavrularıyla ya da tek olarak hareket eden bozayılar, bahçelere girip buldukları fasulye, ceviz, karpuz ve armutlarla karınlarını doyuruyor.

Bazı bozayılar da gruplar halinde ilçedeki Düzgün Baba Cemevi mevkisine gelerek, burada kesilen kurbanlardan geriye kalan atıkları tüketiyor.

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