Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü
Tunceli'nin Pertek ilçesinde, çiçek açan badem ağaçları karla kaplandı.
Tunceli
Tarihi Pertek Kalesi, Çelebi Ağa ve Sungur Bey camileri ve Tozkoparan Höyüğü'nün bulunduğu ilçede, mart ayıyla birlikte doğa canlanmaya başladı.
Arpa ve buğday tarlalarının yeşillendiği ilçede çiçek açmaya başlayan badem ağaçları da kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Karla bütünleşen görüntüsüyle ayrı bir güzellik oluşturan badem ağaçları, yöredeki fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.
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