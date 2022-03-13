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Yaşam

Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, çiçek açan badem ağaçları karla kaplandı.

Sidar Can Eren   | 13.03.2022
Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü Fotoğraf: Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı

Tunceli

Tarihi Pertek Kalesi, Çelebi Ağa ve Sungur Bey camileri ve Tozkoparan Höyüğü'nün bulunduğu ilçede, mart ayıyla birlikte doğa canlanmaya başladı.

Arpa ve buğday tarlalarının yeşillendiği ilçede çiçek açmaya başlayan badem ağaçları da kar yağışı sonrası beyaza büründü. 

Karla bütünleşen görüntüsüyle ayrı bir güzellik oluşturan badem ağaçları, yöredeki fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. 

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