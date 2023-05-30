Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçileri fotokapanla görüntülendi
Tunceli’de koruma altında ve avlanması yasak olan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü fotokapanla kayıt altına alındı.
Tunceli
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi görevlileri, yaban hayatını izlemek için kentin farklı noktalarına fotokapan yerleştirdi.
Bu sayede kaçak avcılıkla da mücadele eden ekiplerin, Pülümür Vadisi'nde kurduğu bir fotokapana çengel boynuzlu dağ keçileri yakalandı.
Görüntüde, yaklaşık 15 dağ keçisi tek sıra halinde fotokapanın yanından koşarak zirveye doğru tırmanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.