Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,769.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Gül'ün cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor
logo
Yaşam

Trakya'da 'Sarı gelin'in uyanışı büyülüyor

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünmeye başladı.

Özgün Tiran   | 27.06.2020
Trakya'da 'Sarı gelin'in uyanışı büyülüyor Fotoğraf: Özgün Tiran / AA

Kırklareli

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünüyor.

Trakya'da sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumu ve gün batımında ayrı bir güzellik sunuyor.

Kırklareli'nde erken ekilen ayçiçeğinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.

Güne adeta "merhaba" diyen ayçiçeği, polen toplayan arılar ve kelebeklerle güzelliğine güzellik katıyor.

Birçok vatandaş araçlarını ayçiçeği tarlalarının kenarına çekerek, anı ölümsüzleştirmek için en güzel fotoğrafı çekmeye çalışıyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sarı gelin"in görünümünü ile herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi.

Ayçiçeği tarlalarının yavaş yavaş sarının tonlarıyla renklenmeye başladığını anlatan Şaylan, ayçiçeği tarlalarının güzel görüntüler sunduğunu anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
PCR testi şartı arayan ülkelere gidecekler ücretli test yaptırabilecek
Belçika'da son 24 saatte 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüsle 40 gün mücadele eden genç hastadan yaşıtlarına uyarı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 627 bini geçti
Dev sağlık merkezi Kovid-19'da lokomotif oldu

Benzer haberler

Trakya'da 'Sarı gelin'in uyanışı büyülüyor

Trakya'da 'Sarı gelin'in uyanışı büyülüyor

Deniz kenarındaki lavanta bahçesi turizme kazandırılıyor

Vezirköprü Ovası sarıya boyandı

Edirne'de son yağışlar ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdü

Edirne'de son yağışlar ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdü
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor

'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor