Dolar
29.50
Euro
32.62
Altın
2,062.74
ETH/USDT
2,285.30
BTC/USDT
42,566.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstiklal Caddesi’nde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri yeni yıla giriyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yeni yıl kutlamaları kapsamında su ve dron gösterisi yapılıyor.
logo
Yaşam

Trakya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi

Cihan Demirci, Gökhan Zobar, Mesut Karaduman  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Trakya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi

Edirne

Edirne ve Tekirdağ'da Mekke'nin fethi kutlandı.

Edirne'de Valilik himayelerinde İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Türkan Sabancı Kültür Merkezi'ndeki etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet Akademisi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Abdurrahman Akkuş, yaptığı konuşmada Mekke'nin fethinde münferit durumlar dışında kan dökülmediğini söyledi.

Hazreti Muhammed'in önce gönülleri fethettiğini belirten Akkuş, "Mekkeliler 'bize ne yapacaksınız?' diye sorduğunda efendimiz hepsini serbest bırakmıştır. Fetih ruhu budur. Fetih ve işgal arasındaki fark budur. Fetih yaşatmak içindir, işgal öldürmek içindir. Fetih ihya etmek içindir, işgal intikam almak içindir. Fetih inşirah getirmek içindir, işgal yürekleri sineleri daraltmak içindir. Müslümanlarla onların farkı buradadır." dedi.

Akkuş, Mekke'nin de Kudüs'ün de Müslümanlar için değerli olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu da Mekke'nin fethi dolayısıyla etkinliği düzenlediklerini ancak bu vesileyle Filistinlilerin acılarını paylaşmak için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Başoğlu, İsrail'in katliama devam ettiğini ve istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un deyimiyle 'medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar'ın yaşananlara sessiz kaldığını söyledi.

Bu arada Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, programda yaptığı konuşmada Mekke'nin fethinin İslam tarihi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Fetih ile işgal arasındaki farkın iyi anlaşılması gerektiğini belirten İriş, "Fetih, hakkın yaşanmasına mani olan engellerin kaldırılmasıdır. Mekke'nin fethi de şirkin ortadan kaldırılması, gönüllerin hakka açılmasının en büyük sembolüdür." dedi.

Program öğrencilerin gösterileri ve şiir dinletisiyle sona erdi.

Tekirdağ'da da Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" Programı gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an Kerim tilavetiyle başlayan program, çocukların hazırladığı gösterilerin sunulmasıyla devam etti.

Yazar Ömer Aydın'ın sunumunun ardından program sona erdi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Metro İstanbul'dan tramvay seferlerinde değişiklik açıklaması
Mehmetçik'ten videolu yeni yıl paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı
Beylikdüzü'nde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 3 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Trakya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi

Trakya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi

İsrail, Doğu Kudüs'te 1839 yasa dışı yeni konut inşası için ihale açtı

Mirasımız Kudüs Derneği "2023 Kudüs Raporu"nu açıkladı

İsrail medyasına göre ABD, Tel Aviv'in Apache saldırı helikopteri talebini reddetti

İsrail medyasına göre ABD, Tel Aviv'in Apache saldırı helikopteri talebini reddetti
Filistinli tiyatro sanatçısı, Hz. İsa'nın doğumunu günümüz Filistin'ine uyarladı

Filistinli tiyatro sanatçısı, Hz. İsa'nın doğumunu günümüz Filistin'ine uyarladı
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin vermediği Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin vermediği Filistinlilere müdahale etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet