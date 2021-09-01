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Yaşam

Trabzon'da gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu

Trabzon'da güneşin doğuşunda spor yapan vatandaşlar ile balıkçı tekneleri güzel görüntüler oluşturdu.

Gazi Nogay   | 01.09.2021
Trabzon'da gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Gazi Nogay - Anadolu Ajansı

Trabzon

Ortahisar ilçesindeki Faroz Balıkçı Barınakları'nın da bulunduğu bölgede Karadeniz'in mavi sularında güneşin doğuşuyla yaşanan görsel şölen, vatandaşları büyülüyor.

Sabah erken saatlerde sahile gelen vatandaşlar, güneşin doğuşuna tanıklık ediyor, spor yapıp, fotoğraf çekiyor.

Su ürünleri av yasağının bugün sona ermesiyle çok sayıda balıkçı teknesinin de sabah erken saatlerde denize açılarak balık avlaması, güneşin doğuşuyla güzel görüntü oluşturdu.

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