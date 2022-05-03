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Yaşam

Tokyo Camisi'nde bayramlaşma programı düzenlendi

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yüzlerce Müslüman'ın buluşma noktası oldu.

Ahmet Furkan Mercan   | 03.05.2022
Tokyo Camisi'nde bayramlaşma programı düzenlendi Kaynak: Diyanet İşl. Bşk. Tokyo Camisi

Tokyo

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkanlığa bağlı Tokyo Camisi'nde bayramlaşma programı düzenledi.

03.05.2022

Başkentte yaşayan Müslümanlar, Şibuya bölgesindeki caminin alt katında Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde akşam ezanı öncesi bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, konuşmasında, Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarının Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Akabinde düzenlenen tasavvuf müziği dinletisine katılan misafirler, ikram edilen Türk yemeklerini tatma fırsatı buldu.

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