Tokat'ta Kuman Göleti buz tuttu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki Kuman Göleti, soğuk havaların etkisiyle tamamen dondu.
Tokat
Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede, 1680 rakımdaki göletin yüzeyi buzla kaplandı.
Bir süre önce kar yağışının da etkili olduğu bölgede, buz tutan gölet ve kar manzarası güzel görüntü oluşturdu.
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