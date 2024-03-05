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Yaşam

Tokat'ta Kuman Göleti buz tuttu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki Kuman Göleti, soğuk havaların etkisiyle tamamen dondu.

Erkut Aymak  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Tokat'ta Kuman Göleti buz tuttu Fotoğraf: Erkut Aymak/AA

Tokat

Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede, 1680 rakımdaki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Bir süre önce kar yağışının da etkili olduğu bölgede, buz tutan gölet ve kar manzarası güzel görüntü oluşturdu.

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