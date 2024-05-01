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Yaşam

Tilkiyi kaju ile besledi

Ankara'da bir vatandaş, yiyecek aramak için yanlarına gelen tilkiyi kaju ile besledi.

Oğuzhan Sarı  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Tilkiyi kaju ile besledi

Ankara

Polatlı ilçesi kırsalına arkadaşıyla gezintiye giden Ahmet Yılmaz, bölgede dolaşan bir tilki gördü.

Tilkiyi "gel kuzum" diye yanına çağıran Yılmaz, aynı zamanda cep telefonuyla da görüntü çekti.

Tilkinin aç olabileceğini düşünen Yılmaz, telefonu arkadaşına bırakarak, yanında getirdiği kajuyla besledi.

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