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Yaşam

TİKA, Kırgızistan'da 2 bin kişilik iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 2 bin kişilik iftar verdi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
TİKA, Kırgızistan'da 2 bin kişilik iftar verdi Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur - AA

Bişkek

TİKA tarafından Merkez İmam Serahsi Camisi'nin cemaatine verilen iftarın ev sahipliğin Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur yaptı.

İftara, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği müşavirleri, Ahıska Türkleri Derneği temsilcileri, yabancı uyruklu öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cemaat, akşam ezanının okunmasının ardından vakit namazını eda etti, ardından caminin alt katında kurulan yer sofralarında iftarını yaptı.

İftar sofrasında bir araya gelenlere, etli pilav, salata, ekmek, elma, çikolata, mandalina, bisküvi, hurma, meyve suyu ve su ikram edildi.

"Bu yılki ramazanın bereketini Kırgızistan'da paylaştık"

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yılki ramazanın bereketini Kırgızistan'da hem soydaşlarımız hem de kardeşlerimizle paylaştık." dedi.

Ülkenin tüm bölgelerine gıda kolilerini ulaştırdıklarını anımsatan Bodur, TİKA Bişkek Ofisi olarak bu yıl ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Bodur, bugün de Merkez İmam Serahsi Camisi'nde 2 bin kişiye iftar verdiklerini kaydetti.

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