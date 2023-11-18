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Yaşam

Tescilli Sivas köftesinde talebe yetişmek için seri üretime geçti

Sivas'ta bir işletmeci özel olarak tasarlattığı makinesiyle tescilli Sivas köftesi yapımına başladı.

Halife Yalçınkaya  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Tescilli Sivas köftesinde talebe yetişmek için seri üretime geçti Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Kentte, kasap ve lokanta işletmeciliği yapan Fatih Şaştım, büyük firmaların yemekhaneleri için Sivas köftesi üretimi yapıyor. Şaştım, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri ve Malatya'ya da Sivas köftesi gönderiyor.

Sivas köftesinde artan talebe yetişmekte zorlanan Şaştım, İstanbul'da bir firmaya istenilen boyut ve gramajda el değmeden üretim için makine yaptırdı.

Şaştım, AA muhabirine, Sivas köftesinin düve eti ve tuzdan yapılan tescilli bir ürün olduğunu söyledi.

Birkaç hayvanın sinirleri ayıklanmış etini karıştırarak ürettiği köftenin aromasının daha güzel olduğunu belirten Şaştım, "Hayvanın etinin pişme derecesi birbirine uyumlu olan kısımlarından köftelik etimizi seçiyoruz. Eti çekip tuzluyoruz, dinlenmeye bırakıyoruz. Köfteyi yapmadan önce de ikileme dediğimiz işlemi yapıyoruz." dedi.

"Makinemizde köftemizi istediğimiz gramajda baskılayıp kullanıma sunuyoruz"

Şaştım, makineyi geliştirmekteki amacını da şöyle anlattı:

"Köftemizde herhangi bir katkı yok ve kararma olayı en asgari düzeyde. Çünkü el teması olmadığı için bakteri oluşmuyor. Bakteri oluşmadığı için köftemizin ortasında ya da kenarlarında bir kararma olmuyor. Sululuğunu ve yumuşaklığını koruyor. Makinemizin en önemli özelliği gramajı otomatik yapması ve bütün köftelerin aynı ebatta çıkması. Hem de talepleri karşılayamıyorduk, 4-5 kişi köfte bastığımız oluyor. Bir insanın yapabileceği köfte miktarı belli ve çok üzerine çıkılmıyordu. Biz böyle bir yol araştırdık ve bulduk. Şehir dışına da hijyenik koşullarda köfte gönderiyoruz."

Aylık yaklaşık 4 ton köfte üretimi yaptıklarını dile getiren Şaştım, standardın üzerine çıkamadıklarını ifade etti.

Bu miktarda köfte üretmek için yaklaşık 10-12 ton et işlediklerini dile getiren Şaştım, "Standart olarak ürettiğimiz köftenin her tarafı aynı anda pişer, lastikleşmez ve sertleşmez. Tuzla buluşan etin belirli bir ömrü var, bir de köfteyi yaparken eti elinizle oynadığınızda, eldiven dahi olsa ister istemez ısındığı için kararıyor ama bu makinenin soğutucu özelliği var ve seri üretim yapıyor." dedi.

Şaştım, bir kişinin saatte en fazla 20 kilogram kıymayı köfte olarak yapabilirken, makinenin aynı sürede standart boyutta 80 kilogram köfte hazırladığını sözlerine ekledi.

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