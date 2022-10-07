Dolar
18.59
Euro
18.11
Altın
1,698.31
ETH/USDT
1,331.70
BTC/USDT
19,595.00
BIST 100
3,571.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana Lezzet Festivali açılış töreninde konuşuyor
logo
Yaşam

Tescilli "Çukurören biberi" acısının yanında görüntüsüyle de ünlü

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, evlerin balkon, duvar ve damlarına asılarak kurutulan tescilli biberiyle adeta kırmızıya büründü.

Muhsin Arslan   | 07.10.2022
Tescilli "Çukurören biberi" acısının yanında görüntüsüyle de ünlü Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Köydeki hemen her evin balkonuna, bahçe duvarına ve çatısına asılarak kurutulan coğrafi işaret belgeli Çukurören biberini görüntülemek isteyen profesyonel ve amatör fotoğrafçılar, her yıl bu mevsimde köyü ziyaret ediyor.

Günübirlik gerçekleşen ziyaretlerde kırmızıya bürünmüş evlerin balkon ve duvarlarında asılı biberleri görüntüleyen fotoğraf tutkunları, en güzel kareyi yakalamak için saatlerce uğraş veriyor.

Mali müşavir, eczacı, öğretmen, öğrenci ve üst yönetici gibi farklı meslek gruplarından oluşan Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri de biberlerin fotoğrafını çekip Çukurören köyünün zamana meydan okuyan ahşap evlerini kayıt altına aldı.

Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü Üyesi Şehir Plancısı Müge Altınalan, ilk defa Bilecik'e geldiğini ve köye hayran kaldığını dile getirerek, "Fotoğraf çekerken en önemli şey bizim için ışık. Dolayısıyla biberin rengini verebilmek için doğru ışığı yakalamaya çalışıyoruz. Öyle güzel bir rengi var ki biberin, onu canlı ve aslına uygun şekilde gösterebilmek için de bayağı mücadele ediyoruz. Makinelerimizin ayarlarını kulübümüzde üyelere anlatıyoruz. Sonra saha da uyguluyoruz." diye konuştu.

Kulüp üyelerinden Muammer Zeki Güven de Çukurören köyünün görselliği ve fotoğrafçılık açısından da çok zengin bir yer olduğunu, fotoğrafçıların ilgisini çektiğini söyledi.

"Tek amacımız fotoğraf çekmek"

İş yoğunluğundan arta kalan zamanlarda ülkenin doğal güzelliklerini görüntüleyerek, ziyaret ettikleri kentin görsel arşivine katkıda bulunduklarını anlatan Güven, şunları kaydetti:

"Bilecik'e ilk defa geldik, aslında Bilecik'i tarihinin yanında biberiyle de tanıdık. Bizi cezbeden, fotoğrafçıların gitmesini sağlayan bir neden arıyorsunuz. Ankara'dan buraya gelmenizi gerektiren özel bir durum var. Günümüzü burada geçireceğiz ve belgesini çekeceğiz, çekerken de buranın halkıyla birlikte olacağız. Sadece belgelemenin ötesinde katkı da verebilelim istiyoruz. Buranın geçim kaynağı da biber. Muhtarımızla görüştüğümüzde, gelmek istediğimizi söylediğimizde, 'neden geliyorsunuz' diye bir soruyla karşılaşmadık. 'Başımızın üstünde yeriniz var, misafir ederiz' dediler. Bizim tek amacımız fotoğraf çekmek."

Çektikleri fotoğrafları başka alanlarda kullanmadıklarını aktaran Güven, "Kırsal kesimdeki yani Anadolu'daki kalpteki sevgiyi dile vuran o yapıyı burada görüyorsunuz. Bizler kulüpten içeri girdiğimizde, tek bir meslek var fotoğraf, fotoğraf sanatı. O anlamda ne yapabiliriz düşüncesinde oluyoruz. O duyguyu, o kadar rahat hissediyorsunuz ki hissettiğinizde de fotoğrafın kendi özüne dönmüş oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Fotoğraf çekerken ayrı bir mutluluk yaşıyorum"

Kulüp üyesi Asuman Kadriye Sadak da Bilecik'in doğasını hem görmeye hem de fotoğraflamaya geldiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Burada güzel insanlarımız var. Bir selamlaşmayla insanımız hayat hikayesini anlatabiliyor. Büyük kentlerde bunu yaşayamıyoruz. Elimden gelse doğaya gidip onlarla yaşamak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Uzun yıllar önce amatör olarak fotoğraf çekmeye başladım. Fotoğraf kulübüyle ilk defa tura çıktım. Doğayı çok seviyorum, onun için fotoğraf çekerken ayrı bir mutluluk yaşıyorum, ayrı bir haz veriyor bana. 70 yaşına gelmiş bir teyzemizin hala çalışıyor olması ve onu karelemek güzel bir duygu. Emeğine saygı duymak ve şapka çıkarmak gerekir."

Köy muhtarı Muhittin Dündar da ağırlıklı olarak hafta sonları fotoğrafçıların köylerini ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "Fotoğrafçılar 150 yılı aşkındır ürettiğimiz kırmızı biberimizi ve köyümüzü tanıtıyorlar. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Aile olarak da gelenler var. Beni arıyorlar, biz de köyümüzde misafir ediyoruz. Fotoğraf çekmelerinin yanında biber olmak üzere yöresel ürünlerimizden de alıyorlar. Hem köyümüzü hem biberimizi tanıtıyorlar hem de ekonomimize katkı sağlıyorlar." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yapımı tamamlanan Aydıncık Cemevi törenle açıldı
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı
Mimar Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin davada istinaf talepleri reddedildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Mevlid-i Şerif" kitabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuracağız

Benzer haberler

Tescilli "Çukurören biberi" acısının yanında görüntüsüyle de ünlü

Tescilli "Çukurören biberi" acısının yanında görüntüsüyle de ünlü

Muş'ta köy okullarının tenis masası meslek lisesinde üretiliyor

İstanbul'da 30 yıllık yöneticiliğin ardından doğal yaşam için Bilecik'e yerleşti

Keban Baraj Gölü kıyısındaki badem bahçelerinde hasat zamanı

Keban Baraj Gölü kıyısındaki badem bahçelerinde hasat zamanı
Harmankaya Kanyonu zorlu parkurlarıyla macera tutkunlarını ağırlıyor

Harmankaya Kanyonu zorlu parkurlarıyla macera tutkunlarını ağırlıyor
Bilecik'in raf ömrü bir yılı bulan kestane kabağı Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor

Bilecik'in raf ömrü bir yılı bulan kestane kabağı Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet