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Yaşam

Terkos Gölü'ndeki doğanın renkleri dronla görüntülendi

İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçesinde yer alan Terkos Gölü'ndeki yeşil bitkilerin sonbaharla birlikte renk değiştirmesi dronla kaydedildi.

İbrahim Halil Aktürk  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Terkos Gölü'ndeki doğanın renkleri dronla görüntülendi

İstanbul

Kentin önemli su kaynaklarından Durugöl olarak da bilinen Terkos Gölü'nün Arnavutköy'de kalan kısmında, sonbaharla birlikte gölün kıyı kesimlerinden yüzeye yayılan yeşil renkli bitkilerin renk değişimi görsel şölen oluşturdu.

Bitkilerin renk değişimi, gölün yüzenin bazı kesimlerini pembeye dönüştürdü.

Dronla görüntülenen Terkos Gölü'ndeki manzara izleyenleri hayran bıraktı.

Göldeki sandalların ve çevredeki az sayıda kişinin balık tuttuğu anlar ise güzel görüntüler oluşturdu.

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