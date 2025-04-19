Tekirdağ'da sis bulutu güzel manzara oluşturdu
Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutu havadan görüntülendi.
Tekirdağ
Tekirdağ'ın bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.
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Yeniköy ve Uçmakdere Mahalleleri sis bulutunun içinde kaldı.
Ganos Dağı eteklerinde güzel manzara sunan sis bulutu, dron ile görüntülendi.
Sis, Tekirdağ-Şarköy güzergahında yolculuk yapanlara da görsel şölen yaşattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.