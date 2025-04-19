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Yaşam

Tekirdağ'da sis bulutu güzel manzara oluşturdu

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutu havadan görüntülendi.

Mesut Karaduman  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Tekirdağ'da sis bulutu güzel manzara oluşturdu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'ın bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

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Yeniköy ve Uçmakdere Mahalleleri sis bulutunun içinde kaldı.

Ganos Dağı eteklerinde güzel manzara sunan sis bulutu, dron ile görüntülendi.

Sis, Tekirdağ-Şarköy güzergahında yolculuk yapanlara da görsel şölen yaşattı.

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