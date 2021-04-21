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Yaşam

Tekirdağ'da leylekler, elektrik direklerine konulan platformlara yuva yapmaya başladı

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, "Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi" kapsamında, kuşların akıma kapılmasını önlemek için elektrik direklerine konulan özel platformlara leylekler yuva yapıyor.

Mesut Karaduman   | 21.04.2021
Tekirdağ'da leylekler, elektrik direklerine konulan platformlara yuva yapmaya başladı

Tekirdağ

Proje kapsamında 50 platform, ekipler tarafından Tekirdağ'da belirlenen direklere yerleştirildi.

Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesi'ne konulan platformlara leylekler yuva yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, AA muhabirine, Trakya'nın leyleklerin göç güzergahında olduğunu söyledi.

Baharın gelmesiyle Trakya'ya göç eden leyleklerin kırsal mahallelerde yuvalandığını belirten Şirin, "Bu proje leyleklerin daha güvenilir yuvalara kavuşmasını sağladı. Elektrik direklerini kullanan leyleklerin önceden telef olduklarını biliyoruz. Bunları da ortadan kaldırmanın en güzel yolu yapay yuvalamaydı." dedi.

Ahimehmet Mahallesi Muhtarı Mehmet Ertaş da leyleklerin platformlara yuva yapmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Özellikle çocukların leylekleri merakla izlediğini anlatan Ertaş, "Eskiden akıma kapıldıkları ya da yuva olmadığı için mahalleye gelemeyen leylekler burada artık yuva yapmaya başladı. Çocuklarımız da yeniden leylek görmeye başladı. Bu tür projelerin artırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.


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