Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Tekirdağ
Bölgede 6 gündür hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.
Lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları da bugün denize açılacak.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte yarın ve perşembe günü yağış bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.