Dolar
18.63
Euro
19.09
Altın
1,741.26
ETH/USDT
1,086.30
BTC/USDT
15,694.00
BIST 100
4,566.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Mesut Karaduman   | 22.11.2022
Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Bölgede 6 gündür hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları da bugün denize açılacak.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte yarın ve perşembe günü yağış bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı
İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Dünya Kupası' paylaşımı
Suriye'deki terör hedeflerine yönelik "cezalandırma atışları" sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Trakya'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

İstanbul'da lodos hayatı olumsuz etkiliyor

Market sahibi lodosla hareket eden cips standının peşinden koştu

Market sahibi lodosla hareket eden cips standının peşinden koştu
Sakarya'da şiddetli lodosta devrilen ağaç otomobillere zarar verdi

Sakarya'da şiddetli lodosta devrilen ağaç otomobillere zarar verdi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet