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Yaşam

Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı

Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünün tarlalar, fotoğrafçılar tarafından doğal stüdyo olarak kullanılıyor.

Sedat Kara  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Tekirdağ

Baharın gelişiyle çiçek açan kanolalar, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kanola tarlaları fotoğraf tutkunları için de doğal stüdyo oldu.

Kentte yaşayan vatandaşlar kanola tarlarında durup fotoğraf çekiliyor.

Kanola, son yıllarda artan ekim alanıyla da çiftçilerin tercih ettiği alternatif ürünler arasında yer alıyor.

Hayrabolu Önder Çiftçi Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, AA muhabirine, bu yıl ilçede 10 bin dekar alanda yağlık kanola bitkisi ekildiğini söyledi.

Çıkrıkçılı, kanola yağının pazarlamasının dernek tarafından yapılacağını kaydetti.

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