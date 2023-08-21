Tekirdağ'da ayağına misina dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ayağına misina dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı.
Tekirdağ
Gündal Plajı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, bir martının hareket etmekte güçlük çektiğini fark etti.
Martının yanına gittiklerinde ayaklarına misina ve şamandıra dolandığını gören vatandaşlar, bıçak yardımıyla misinayı kesti.
Misinadan kurtulan martı, bölgeden uçarak uzaklaştı.
Martının kurtarılma anı bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.