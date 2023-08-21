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Yaşam

Tekirdağ'da ayağına misina dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ayağına misina dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı.

Eren Bozkurt  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Tekirdağ'da ayağına misina dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı

Tekirdağ

Gündal Plajı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, bir martının hareket etmekte güçlük çektiğini fark etti.

Martının yanına gittiklerinde ayaklarına misina ve şamandıra dolandığını gören vatandaşlar, bıçak yardımıyla misinayı kesti.

Misinadan kurtulan martı, bölgeden uçarak uzaklaştı.

Martının kurtarılma anı bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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