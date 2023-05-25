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Yaşam

Tekirdağ'da 16 engelli genç bir günlüğüne asker oldu

Tekirdağ'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 16 engelli genç üniforma giyip yemin etti.

Mesut Karaduman  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Tekirdağ'da 16 engelli genç bir günlüğüne asker oldu Fotoğraf: Mesut Karaduman - AA

Tekirdağ

İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapamayan engelli bireyler için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında yemin töreni düzenlendi.

Komutanlıkta askeri üniforma giyen ve hazırlıklarını tamamlayan engelliler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.

Terhis belgelerini alan engelliler, bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı. Engelli bireylere terhis belgeleri protokol tarafından verildi.

Törende İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar da gösteri yaptı.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve aileler katıldı.



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