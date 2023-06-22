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Yaşam

Tekirdağ sahillerinde "Heybet" ve Kafkas"lı jandarmanın devriyesi başladı

Tekirdağ'da yaz sezonunda turistlerin yoğun bulunduğu sahillerde, atlı jandarma timi görev yapacak.

Fırat Çakır, Mesut Karaduman  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Tekirdağ sahillerinde "Heybet" ve Kafkas"lı jandarmanın devriyesi başladı Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle "Heybet" ve "Kafkas" adlı atla Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Sultanköy sahiline gelen jandarma timi devriye görevine başladı.

Maramaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, gazetecilere, Tekirdağ'da ilk defa böyle bir uygulamanın hayata geçtiğini söyledi.

Timin yaz sezonu boyunca timin araçla girmesi mümkün olmayan sahil ve plajlarda, turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacağını aktaran Gürbüzerol, "Çok memnun olduğumuz ve vatandaşlarımızın da memnun olacağı bir uygulama. Halkımız bundan sonra huzur içinde güvenle tatillerini gerçekleştireceklerdir." diye konuştu.

Devriye gezen atlı tim, sahilde bulunan vatandaşlardan ilgi gördü.

Atlı tim, yaz sezonu boyunca Kumbağ, Sultanköy, Yeniçiftlik, Mürefte sahilleri ve Saray Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda (Kastro) görev yapacak.


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