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Yaşam

Tekirdağ sahillerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı dolayısıyla Tekirdağ sahillerinde yoğunluk yaşanıyor.

Mesut Karaduman  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Tekirdağ sahillerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.

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Özellikle Süleymanpaşa ve Şarköy'deki mavi bayraklı plajların yanı sıra Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde yoğunluk oluştu.

Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.

Plajlardaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

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