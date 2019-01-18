Tedavi gören oğlu için 2 haftada okuma yazma öğrendi

Fotoğraf: AA/Arif Yavuz

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Onkoloji ve Hematoloji Hastanesinde tedavi gören 54 öğrenci, karnelerini aldı.

Hastane bünyesinde oluşturulan sınıflarda eğitim gören ilkokul ve lise öğrencileri karnelerini AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ile İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın elinden aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın, karne dağıtım töreni sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de hiçbir ferdin eğitimsiz kalmaması gerektiğini söyledi.

ASBÜ'de açtıkları eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilere karnelerini verdiklerini belirten Yalçın, "Farklı hastalıkları olan öğrencilerimiz sürekli buradalar, hastaneden dışarıya çıkamıyorlar. Sürekli tedavi ve gözetim altında bulunmaları gerekiyor. Bu çocuklarımızın da eğitimden mahrum kalmaması için biz yaklaşık 4 aydır 54 çocuğumuza temel eğitim ve lise düzeyinde eğitim veriyoruz." diye konuştu.

"Hastane okulları açılmış durumda"

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da hastaların evlerindeki haklarının hastanede de devam etmesini önemsediklerini vurguladı.

Çocukların en önemli haklarından birinin de eğitim hakkı olduğuna dikkati çeken Okumuş, şöyle devam etti:

"Bu eğitim hakkının en iyi ve kaliteli bir şekilde tedavi alırken hastane ortamında sürdürülmesi gerekiyor. Hastanemiz içerisinde hastane okulları açılmış durumda. Bunlar uzun süredir hizmet veriyor. Başlangıçta ortam ve öğrenci devamlılığı çok iyi değildi. Öğretmen ve ekipman bulmada zorluğumuz vardı. Ama şimdi normal bir okul sınıfından farkı yok."

"İki haftada okuma yazma öğrendim"

Öte yandan, daha önce Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde öğrenim gören, 1,5 aydır da ASBÜ'de tedavi sürecinde eğitim alan Süleyman Şimşek'e de karnesi verildi.

Doktorların, "Derslerinde oğluna yardımcı ol" tavsiyesi üzerine, oğlu Süleyman Şimşek ile derslere devam edip okuma yazma öğrenen anne Gülsen Şimşek de başarı belgesi aldı.

Annesi Gülsen Şimşek de okuma yazma bilmediği için derslerinde oğluna yardımcı olamadığı için o da çocuğuyla beraber okuma yazma öğrenmeye karar verdi.

Anne Şimşek, oğlu Süleyman'ın hastanede ameliyat olduğunu ve sürekli gözetim altında olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Oğlumun durumu şu an çok iyi gidiyor. Yaklaşık 1,5 aydır burada tedavi görüyoruz. Oğlum burada eğitim hayatını sürdürdü. Hocası, 'akşamları oğluna yardımcı ol' dedi. Ben de 'hocam ben okuma yazma bilmiyorum' deyince hocam bana da yardımcı oldu. Allah ondan razı olsun. Çok şükür iki haftada okuma yazma öğrendim."

Anne Şimşek, okuma yazma bilmediği için önceleri hayatta çok zorlandığını, şimdi hayatının kolaylaştığını kaydetti.

Muhabir: Arif Yavuz