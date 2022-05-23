Dolar
15.76
Euro
16.85
Altın
1,852.82
ETH/USDT
2,069.30
BTC/USDT
30,435.00
BIST 100
2,380.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı.

Mesut Karaduman   | 23.05.2022
TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Tekirdağ

Çanakkale'den çıktığı Marmara yolculuğu kapsamında Tekirdağ'a gelen gemi, kent sakinlerini ağırladı.

Gemi komutanı tarafından Nusret Mayın Gemisi hakkında ziyaretçilere bilgi verildi.

Müze geminin,ü 1911'de Almanya'nın Kiel Tersanesi'ne sipariş edilen ve 1913'te Osmanlı donanmasına teslim edilen Nusret Mayın Gemisi'nin 2011'de Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa edilmiş hali olduğu belirtildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da gemiyi ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'de destan yazanları saygıyla ve minnetle andıklarını söyledi.

Yıldırım, Nusret Mayın Gemisi'nin, düşman gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçmesini engellediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Nusret Mayın Gemisi her zaman hayırla hatırlayacağımız, çalışanlarını da hayırla yad ettiğimiz bir gemi. Bu gemi birebir tıpkısının aynısı, yeniden yapılmış. Gemiyi dolaştığımızda o günün şartlarında bir mayın gemisinde neler vardı, personel böyle bir gemide nasıl yaşıyordu, mayınlar nasıldı, bunları öğreniyoruz. Bir defa daha Çanakkale'yi hatırlıyoruz, ecdadımızı hatırlıyoruz, o günleri hatırlıyoruz ve onlara minnetimiz bir defa daha artıyor. Çünkü o gün onlar Çanakkale'yi geçilmez yapmasalardı belki de biz bugün bu topraklarda, bu denizlerde bu kadar rahat yaşayamayacaktık." dedi.

Müze gemi bugün kentten ayrılacak.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi

Benzer haberler

TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Üç Türkiye şampiyonluğu bulunan milli karateci Avrupa'da zirveyi hedefliyor

Tekirdağ'da 3 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu ekildi

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ilkbaharın renklerine büründü

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ilkbaharın renklerine büründü
Gelincik tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Gelincik tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
Tekirdağ'da Kazak Gölü ve İkiz Göller misafirlerini ağırlamaya başladı

Tekirdağ'da Kazak Gölü ve İkiz Göller misafirlerini ağırlamaya başladı