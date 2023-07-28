Dolar
26.95
Euro
29.74
Altın
1,959.31
ETH/USDT
1,871.30
BTC/USDT
29,313.00
BIST 100
7,049.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Yaşam

Taşova'da sıcak hava demircileri zorluyor

Amasya’nın Taşova ilçesinde 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklıkları, özellikle demir doğrama işi yapan esnafın çalışmasını güçleştiriyor.

Tevfik Öztürk  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Taşova'da sıcak hava demircileri zorluyor Fotoğraf: Tevfik Öztürk/AA

Amasya

Mevsim normallerinin üzerine seyreden hava sıcaklıkları, Taşova'da hayatı olumsuz etkiliyor.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaf da sıcak havalarda çalışmakta güçlük çekiyor.

Sıcaklıkların zirveye ulaştığı saatlerde esnaf, oto yıkama ya da mermer atölyesi gibi iş yerlerindeki kaynak sularıyla serinlemeye çalışıyor.

Demir doğrama ustası Mehmet Yıldız, kaynak yaparken ya da spiral ile çalışırken sıcaklardan daha fazla etkilendiğini, "Demir doğrama işi ile uğraşıyorum, bizim işimiz kaynak ve spiralle olduğu için biraz zor oluyor, işimi de severek yapıyorum ancak son günlerde havaların 40-45 derece dolayında aşırı sıcak olmasından dolayı çalışırken zorlanıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: (Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e saldırılar) Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum

Benzer haberler

Taşova'da sıcak hava demircileri zorluyor

Taşova'da sıcak hava demircileri zorluyor

Aşırı sıcaklar Ege ovalarındaki domates mesaisini erken bitirecek

Kapadokya'da turistler aşırı sıcaklar nedeniyle rotalarını yer altı şehrine çevirdi

İzmir'de termometreler son 85 yıldaki en yüksek sıcaklığı gösterdi

İzmir'de termometreler son 85 yıldaki en yüksek sıcaklığı gösterdi
Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor

Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor
"Kalp ve tansiyon hastaları sıcağa karşı daha duyarlı olsun" uyarısı

"Kalp ve tansiyon hastaları sıcağa karşı daha duyarlı olsun" uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet