Dolar
13.66
Euro
15.47
Altın
1,897.43
ETH/USDT
2,745.50
BTC/USDT
39,987.00
BIST 100
2,032.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Taş ve atıkları tabloya dönüştürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde 68 yaşındaki Emeli Hicran Nakıpoğlu, deniz kenarından topladığı taş ve atık malzemelerle tablolar hazırlıyor.

Burcu Kaya   | 19.02.2022
Taş ve atıkları tabloya dönüştürüyor

Mersin

Taşucu Mahallesi'nde yaşayan Nakıpoğlu, 7 yıldır topladığı taş ve atık malzemeleri değerlendirmek amacıyla el işi çalışmalarına yöneldi.

Yürüyüş yaparken sahil kenarından topladığı taş ve atık malzemeleri evine götüren Nakıpoğlu, oluşturduğu figürleri kağıda yapıştırarak tablo haline getirmeye başladı.

Nakıpoğlu, gazetecilere, bu işi severek yaptığını ve çok verimli zaman geçirdiğini söyledi.

Masrafsız bir çalışma yaptığını, sahilde bulduğu her şeyin kendisi için tablo malzemesi olabileceğini belirten Nakıpoğlu, "Tablomdaki taşların ve boncukların hiçbirinde oynama yok. Hepsi tamamen doğal halleri. Boyama yapmıyorum. Boyayı sadece minik eklentiler yapmak için kullanıyorum." diye konuştu.

Nakıpoğlu, yakın zamanda tablolarını eğitim almak isteyen çocuklar için açılacak kermeste sergileyeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üç kez yakalandığı Kovid-19'u atlatan Başhekim Kara'dan aşı çağrısı
Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan 'Ayrım yapmadan aşınızı olun' çağrısı
Yoğun bakım profesörü, "Omicron ile toplumun Kovid-19'u hafife aldığı" görüşünde
DSÖ Direktörü Ghebreyesus dünyanın yeni küresel salgına hazırlıklı olmadığını söyledi
Türkiye'de 87 bin 411 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Taş ve atıkları tabloya dönüştürüyor

Taş ve atıkları tabloya dönüştürüyor

Mersin'de kayısı ağaçları çiçek açtı

İşitme engellilerde lisanslı sporcu ve kulüp sayısı artıyor

Okul müdürünün köpeği "Tarçın" engellilerin sınıf arkadaşı oldu

Okul müdürünün köpeği "Tarçın" engellilerin sınıf arkadaşı oldu
Organik atıklar solucan gübresine dönüştürülüyor

Organik atıklar solucan gübresine dönüştürülüyor
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi