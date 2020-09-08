Euro
8.83
Dolar
7.48
BIST 100
1,088.26
Altın
1,919.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'daki deprem anında toz bulutu oluştu.
logo
Yaşam

Tarsus Hayvanat Bahçesine 57 yeni üye

İzmir'den getirilen 57 yaban hayvanı Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.

Salim Taş   | 08.09.2020
Tarsus Hayvanat Bahçesine 57 yeni üye

Mersin

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, barınma kapasitesinin üzerine çıkan İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki 11 türden 57 yaban hayvanı, Tarsus Doğa Parkı'na gönderdi.

Aralarında sırtlan, yılan, ceylan, kınalı keklik, kızıl geyik gibi türlerin bulunduğu yaban hayvanları 83 türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanat bahçesine yerleştirildi.

Tarsus Doğa Parkı'na yeni katılan yaban hayvanlarının, ilerleyen günlerde ziyaretçilerin yeni ilgi odağı haline geleceği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan 3 tiftik keçisi ve 2 cüce domuzun İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderildiği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Bakanlar Kurulundan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 587'ye çıktı
İçişleri Bakanlığından ek 'Kovid-19 Tedbirleri genelgesi
Çinli aşı üreticisi, 3 bin çalışanı ve ailelerine Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu
İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Tarsus Hayvanat Bahçesine 57 yeni üye

Tarsus Hayvanat Bahçesine 57 yeni üye