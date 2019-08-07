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Yaşam

Tarladan nohut aldı, parasını pet şişe içinde bıraktı

Nevşehir'de tarladan nohut alan kişinin pet şişe içerisine koyduğu tahmin edilen 10 lira, hasat yapan tarla sahiplerince bulundu.

Behçet Alkan   | 07.08.2019
Tarladan nohut aldı, parasını pet şişe içinde bıraktı

Nevşehir

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Kozluca köyünde bir tarladan nohut alan kişinin, pet şişe içerisinde bıraktığı düşünülen 10 lira, hasat yapan tarla sahiplerince bulundu.

Dölek mevkisinde tarlada çalışan Yeter Özer, bir demet nohut yolunan bölgede pet şişe içerisinde 10 lira buldu.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nohut yolarken pet şişe buldum, içinde 10 lira vardı. Çevresinden nohut alındığı da belli. Buradan nohut almış ve parasını bırakmış. Ben de bu parayı bir çocuğu sevindirmek için vereceğim. Çok duygulandım. Parayı bulduğum için değil, bu şekilde duyarlı insanlar olduğunu öğrendiğim için sevindim. Bir demet nohut 5 liradan satılıyor, o 10 lira bırakmış. Kendisiyle mutlaka tanışmak isteriz." diye konuştu.

Tarla sahibi Rıdvan Göğüş de parayı bulduklarında duygulandıklarını belirterek, "Para bırakılmasa da helal ederdik. İnsanlık örneği sergilemiş, burası yolun kenarı, isteyen alıp yiyebilirdi ama parayı bırakıp ayrılmış." dedi.

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