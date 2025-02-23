Tarihi İnebolu evleri karla kaplandı
Türkiye'nin tek İstiklal Madalyalı ilçesi olan İnebolu'da tarihi ahşap evler, kar yağışıyla beyaza büründü.
Kastamonu
Kastamonu'nun tarihi ilçesi İnebolu'da kar kalınlığı bazı mahallelerde 40 santimetreye ulaştı. İlçeye bağlı 73 köy yolu ulaşıma kapandı.
İnebolu'nun kırmızı aşı boyalı tarihi ahşap evleri de karla kaplandı.
Fotoğrafçılar ve vatandaşlar, rengarenk evlerin beyaz örtüyle kaplanmasını kayıt altına aldı.
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