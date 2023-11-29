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Yaşam

Tanzanya'da leopar ve çitalar sayılıyor

Tanzanya'da ulusal parklardaki leopar ve çitaların sayısının ve dağılımının tespiti için sayım başlatıldı.

Tufan Aktaş  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Tanzanya'da leopar ve çitalar sayılıyor

İstanbul

The Citizen gazetesinin haberine göre, Tanzanya Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü (Tawiri), Nyerere ve Ruaha ulusal parklarında nesli tükenme tehdidi altında bulunan leopar ve çitaların sayılacağını duyurdu.

Tawiri Araştırma Direktörü Julius Keyyu, ülkeye gelen turistlerin çoğunun leoparları görmek istediğini ve ülkedeki yaban hayatının, turizmin önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Dünyadaki leoparlarının yüzde 10'unun Tanzanya'da bulunduğunu belirten Keyyu, dünya genelinde tehlike altında olsa da ülkesinin leoparları korumayı başardığına dikkati çekti.

Yaban hayatı turlarından döviz geliri elde eden Afrika ülkeleri, son yıllarda doğal yaşamı korumak için çabalarını artırdı.

Yerleşim alanlarının büyümesiyle nesilleri tehlike altına giren canlıları avlayanlar, pek çok Afrika ülkesinde ağır hapis cezalarıyla karşılaşıyor.

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