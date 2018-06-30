Tanıtımını ünlülerin yaptığı mahalle: Göcek

MUĞLA - Ali Rıza Akkır

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turistik Göcek Mahallesi, turizm sezonunda ağırladığı dünyaca ünlü ziyaretçileriyle öne çıkıyor.

Türkiye'nin önemli yat turizmi merkezlerinden olan mahalle, turizm sezonunda dünyaca ünlü pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Geçmiş yıllarda Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, sinema oyuncusu Dustin Hoffman, eski Fransız futbolcu Zinedine Zidane, ünlü şarkıcı Shakira gibi ünlülerin geldiği mahalle, eşsiz güzellikteki koylarla ziyaretçilerine huzurlu bir tatil yapma imkanı sunuyor.

Yazlık ve kışlık olmak üzere 6 farklı marinasıyla mavi düşlere ev sahipliği yapan Göcek, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göcek'in ilçenin dışa açılan penceresi olduğunu söyledi.

Mahallenin Türkiye'nin tanıtım yüzü olduğunu, turizm fuarlarında bakanlıkların stantlarında Göcek koylarının fotoğraflarının yer aldığını belirten Saatcı, şöyle dedi:

"Allah vergisi el değmemiş koyları herkesi cezbediyor. Türkiye'de ve dünyada ekonomik olarak üst düzey sporcuların, ünlülerin ziyaret ettiği, tatilini yaptığı çok özel bir yer. Doğası, denizi, sakinliği, el değmemiş koyları Göcek'i cazibe merkezi haline getiriyor."

Saatcı, 1988 yılında merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın katkılarıyla Göcek koylarının da ÖÇK (Özel Çevre Koruma) bölgesi ilan edilmesiyle buraların bakir kalabildiğini vurguladı.

Kaldığınız koy sizin oluyor

Saatcı, "Göcek'teki koylardan birine demirlediğinizde doğa, yıldızlar ve siz oluyorsunuz. Kaldığınız koy sizin oluyor. Bundan daha büyük bir zenginlik yok. İnsanlar işte bu güzellik için buraya geliyor. 'Ben sakin bir tatil istiyorum. Kimse benim gelip gittiğim yeri görmesin. Kafamı dinleyeyim.' diyenler buraya geliyor. Göcek, magazin basınından uzak durmak isteyen ünlülerin tercih ettiği yer." diye konuştu.

Göcek'in 2 bin yatak kapasitesiyle yerli turist için de gözde bir yer olduğunu ifade eden Saatcı, mahallenin Dalaman Havalimanına 15 dakika mesafede olduğunu dile getirdi. Saatcı, "Göcek'in tanıtıma ihtiyacı yok. Uçaktan indikten 15 dakika sonra teknenin başındasın. Bedri Rahmi mi, Boynuz Bükü mü, Taşyaka mı, Tersane mi, Göbün mü, hangi koyu isterseniz oraya demirleyebiliyorsunuz. Göcek bunun için tercih sebebi." sözlerine yer verdi.