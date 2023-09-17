"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
"Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" haftası kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.
Ankara/Diyarbakır/Karabük/Mardin
Ankara'da Gençlik Parkı Büyükşehir Belediye Tiyatrosu önünde toplanan bir grup kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Gençlik Parkı istikametinden Ulus, Maltepe, Bahçeli güzergahlarını izleyen grup, toplanma noktasına dönerek bisiklet turunu tamamladı.
Organizasyon sorumlusu Burçin Tarhan, yaptığı açıklamada "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun sürdürülebilir ve aktif ulaşım konularına dikkat çekmek için bir farkındalık eylemi olarak adlandırıldığını ve bu yıl yurt içi ve yurt dışında 150 şehirde eş zamanlı düzenlendiğini belirtti.
Tarhan, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için buradayız. Ankara'da bisiklet süren kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı, yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. 'Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu' diyoruz." diye konuştu.
Diyarbakır'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"
Merkez Kayapınar ilçesindeki Rojava Parkı'nda toplanan ve bisikletlerini balonlarla süsleyen kadınlar adına açıklama yapan Pınar Akyıldız Çetin, turun bu yıl birçok şehirde ve ülkede eş zamanlı olarak gönüllü kadınlar tarafından yapıldığını belirterek, bundan dolayı da gurur duyduklarını söyledi.
Fotoğraf: Aziz Aslan/AA
Çetin, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen turun, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlendiğini ifade etti.
Şehirlerin insan odaklı, yaşanabilir, bisiklet dostu ve sağlıklı şehirler olarak yeniden tasarlanmasını istediklerini dile getiren Çetin, şunları kaydetti:
"Kamu alanlarının, özellikle kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin rahatlıkla erişebildiği, faydalanabildiği alanlar olarak kullanıma sunulmasını istiyoruz. Yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım altyapısı ve hizmetleri almak istiyoruz. Son yıllarda trafik kazalarında kaybettiğimiz canlar artıyor ve biz çok üzgünüz. Ailelerine, sevenlerine sabır diliyoruz. Motorlu taşıtların neden olduğu kazalarda bisikletli ölümlerinin durmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve trafikte bisiklet farkındalığının tüm toplumda oluşması için kamudan yerel yönetimlere, özel sektörden sivil toplum kuruluşlarına, tüm paydaşların iş birliğini ve desteğini görmek istiyoruz."
Çetin, sağlıklı bir toplum ve yaşanabilir bir gelecek için özellikle büyük şehirlerde şehir merkezlerindeki bazı caddelerin pazar günleri motorlu araç trafiğine kapatılarak "otomobilsiz pazar" ilan edilmesini istediklerini belirtti.
Açıklamanın ardından etkinliğe katılan bisikletli kadınlar, trafik ekiplerinin gözetiminde merkez Sur ilçesinde bulunan Dağkapı Meydanı'na kadar pedal çevirdi.
Safranbolu'da renkli kıyafet giyen kadınlar süsledikleri bisikletleriyle tur attı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.
Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, bisikletlerine "Bisiklet En İyi Psikologdur", "Bisiklet Güzelleştirir" ve "Bisiklet Medeniyettir" yazılı dövizler astı.
Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA
Renkli kıyafet giyen kadınlar, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle tur attı.
Etkinliğin Safranbolu'daki temsilcisi Zülfiye Eraslan Özcan, yaptığı konuşmada, turun 11'incisini düzenlediklerini söyledi.
Bisikletin daha fazla trafikte olmasını isteyen Özcan, "Motorlu araçların kullanımı azalsın. Dolayısıyla karbon salımı da azalsın." dedi.
Mardin'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
Mardin'de "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinlikleri kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.
Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliğinin desteğiyle etkinlik organize edildi.
Etkinlikte bir araya gelen bir grup kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyayla süsledi.
Vali Ozan Caddesi'nden yaklaşık 3 kilometre pedal çeviren kadınlar, bisiklet turunu başladıkları noktada tamamladı.
Gruptaki bazı kadınlara eşleri ve çocukları da eşlik etti.
"Pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda göstermek istiyoruz"
Grup adına açıklama yapan Şeval Yuca, bisikletin günlük hayatın bir parçası haline geldiğini ve kadınların bisikletleriyle trafikte var olduklarını göstermeyi amaçladıklarını söyledi.
Turun bu yıl birçok şehirde ve ülkede gönüllü kadınlar tarafından eş zamanlı yapıldığını belirten Yuca, "Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme haklarının bulunduğunu hatırlatmak istiyoruz. Biz, binlerce kadın, pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz, çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yuca, şehirlerin insan odaklı, yaşanabilir, bisiklet dostu ve sağlıklı kentler olarak yeniden tasarlanmasını istediklerini dile getirerek, sağlıklı bir toplum ve yaşanabilir gelecek için özellikle büyük şehirlerin merkezlerindeki bazı caddelerin pazar günleri motorlu araç trafiğine kapatılmasını ve "otomobilsiz pazar" ilan edilmesini istediklerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.