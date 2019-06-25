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Yaşam

Sürülerin Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki besicilerce Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu güzel görüntüler oluşturuyor.

Şener Toktaş,Ali İhsan Öztürk   | 25.06.2019
Sürülerin Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu Fotoğraf: AA/Ali İhsan Öztürk

Bitlis

Sürülerin, Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu güzel görüntüler oluşturdu. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu adeta görsel şölen sunuyor.

İlçeye bağlı Kıyıdüzü köyünde besiciler, küçükbaş hayvan sürülerini, otlatmak için ilkbahar aylarından itibaren Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara götürüyor.

Yaylalarda gün boyunca otlatılan sürüler, akşam saatlerinde köye getirilerek burada süt sağımı gerçekleştiriliyor.

Süt sağımının ardından sürülerin tekrar Nemrut Dağı'nın eteklerine yaklaşık 6 kilometrelik tozlu yolculuğu başlıyor.

Fotoğraf sanatçıları da sürülerin ilerlemesiyle vadilerden yükselen toz bulutunun gün batımındaki kızıl renkle bütünleşmesini kare kare fotoğraflıyor.

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