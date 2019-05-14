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Yaşam

Suriyelilerin geleneksel yemeği iftar sofralarında

Hatay Yardımlaşma Derneği tarafından Suriyelilerin iftar sofralarında damak tatlarına uygun yemeklerin yer alması için hazırlanan kumanyalar, Afrin 'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Hüseyin Yıldız   | 14.05.2019
Suriyelilerin geleneksel yemeği iftar sofralarında

Hatay

Hatay Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkhan ilçesinde ve Cinderes bölgesindeki mutfaklarda hazırlanan kumanyaların içerisinde Suriyelilerin geleneksel tatlarının yer aldığını söyledi.

Suriyelilerin sevdiği baharatlı bir pilav türü kepsenin kumanyada bulunduğunu aktaran Vardı, iftar paketlerinde kızarmış tavuk, yoğurt ve ekmeğin yer aldığını belirtti.

Vardı, günde 5 bin kumanyanın Afrin'deki ihtiyaç sahipleri ile çadır kamplarda kalanlara dağıtıldığını ifade ederek, iftar paketlerinin hazırlamasında çalışan kadınların tamamının dernek bünyesinde yetim evinde kalan Suriyeli kadınlardan oluştuğunu sözlerine ekledi.

Suriye’deki saldırılardan kaçarak Türkiye’ye sığınan aşçı Muhammet Haccar da kepse pilavının ramazan ayında Suriye’de bulunan her evde ana yemek olarak yapıldığını belirtti.

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