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Yaşam

Suriyeli yetim anneleri 3 ayda 20 bin maske üretti

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan yetim anneleri, 3 ayda 20 bin maske üretti.

Cem Genco   | 14.06.2020
Suriyeli yetim anneleri 3 ayda 20 bin maske üretti

Hatay

Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü bünyesindeki tekstil ve tasarım atölyesinde gönüllü çalışan 10 Suriyeli yetim annesi ve iki personelin maske mesaisi sürüyor.

Yaklaşık 3 ayda üretilen 20 bin maske, paketlenerek kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştırıldı.

Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü Gelişim Koordinatörü Mehmet Güncüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maske üretimine devam ettiklerini söyledi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske üretimine yaklaşık 3 ay önce başladıklarını belirten Güncüm, "Tekstil ve tasarım atölyemizde Suriyeli yetim annelerimizin 3 ayda ürettiği 20 bin maske kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edildi." dedi.

Güncüm, maskelerin izole ortamda üretildiğini sözlerine ekledi.

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