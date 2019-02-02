Suriyeli usta mesleğini 'bakırcılığın merkezi'nde sürdürüyor

Fotoğraf: AA/Zuhal Kocalar

GAZİANTEP - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR

Babasından öğrendiği bakır işlemeciliğini oğullarına da öğreten Ali Hinki, bakır işlemeciliğinin merkezi konumundaki Gaziantep'te, levha olarak aldığı bakırı tamamen el işlemeciliğiyle birbirinden güzel eşyalara çeviriyor.

Yaptığı ürünleri çarşıya gelen yerli ve yabancı turistlere satarak geçimini sağlayan Hinki'nin tek isteğiyse, ülkesinde barışın sağlanmasıyla, yüreğinde alev alev hissettiği vatan hasretini dindirebilmek.

Sabah erken saatlerde besmele ve selamla açtığı küçük dükkanında bakır levhaları adeta sanat eserine dönüştüren usta Ali Hinki (58), AA muhabirine, tıpkı Gaziantep'te olduğu gibi Halep'te de eskiden çocukların küçük yaşta meslek öğrenmeye başladıklarını söyledi.

Kendisinin de 7-8 yaşlarındayken Halep Bakırcılar Çarşısı'nda babasının dükkanında mesleği öğrenmeye başladığını anlatan Hinki, "50 senedir bakırcılık yapıyorum. Babamdan bu zanaatı öğrendim ama çok sevdiğim için pek çok konuda ondan iyi oldum. Mesleğini sevmen gerekir, eğer sevmezsen yapamazsın. Bu işi çok severek yapıyorum." dedi.

Hinki, Halep'te güzel bir yaşamlarının olduğunu ancak savaş çıkınca her şeyi geride bırakarak daha önceden ticaret yaptığı Gaziantep'e geldiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Savaştan önce de Gaziantep'e geliyordum. Burada fuara katılmıştım o nedenle birlikte iş yaptığımız arkadaşlarım vardı. Savaş çıkınca da mesleğimi sürdürebilmek için Gaziantep'e gelmeyi tercih ettim. Başka iş yapamazdım. Sağ olsun arkadaşlar da yardımcı oldular. Geldiğimin ikinci gününde çalışmaya başladım. Halep'te biz tamamen el işiyle mesleği yapıyorduk. Burada biraz daha makineler gelişmiş."

Türk halkının kendilerine zor günlerinde kucak açtığını belirten Hinki, "Allah razı olsun, bize yardımcı oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok teşekkür ediyoruz, her zaman bizim arkamızda oldu." dedi.

"Halep'e dönmek istiyorum"

Hinki tıpkı babasının kendisine öğrettiği gibi kendisinin de oğullarına mesleği öğrettiğini ve şu anda iki evladıyla işlerini yürüttüklerini söyledi.

Şimdilerde 6 yaşında olan torunu Ali'nin de yavaş yavaş dükkana geldiğini ve eline çekici alarak bir şeyler yapmaya çalıştığını anlatan Hinki, "Allah ömür verirse ona da geleneksel mesleğimizi öğreteceğim." diye konuştu.

Türkiye'den ve buradaki yaşamından çok memnun olduğunu anlatan Hinki, "Burada yaşamaktan memnunum ancak yine de insan vatanına dönmek istiyor. Bütün Suriyeliler de çok memnun Türkiye'den ve Gaziantep'ten ancak Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sorun çözülür barış gelirse ülkeme, hemen Halep'e dönmek istiyorum. Halep'te akrabalarımız var, haber alıyoruz. Oradaki bazı dükkanlar yıkılsa da benimki sağlam duruyor. Yurduma, vatanıma dönerek kalan hayatımı orada sürdürmek istiyorum." dedi.