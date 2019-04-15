Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.79
BIST 100
96,032.92
Altın
1,285.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuşuyor
logo
Yaşam

Suriyeli şair savaş mağdurlarının derdine tercüman oldu

Humuslu şair Muhammed Kasım, Suriyelilerin dertlerini konu alan şiirlerini besteleyerek sosyal medyada paylaşması üzerine ilgi odağı oldu.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 15.04.2019
Suriyeli şair savaş mağdurlarının derdine tercüman oldu

İdlib

Suriyeli şair Muhammed Kasım, savaş mağdurlarının durumunu anlattığı şarkılarıyla sosyal medya fenomeni haline geldi.

Humus'ta 1986'da doğan Muhammed Kasım, 2003'te ABD'nin Irak işgali sırasında bir şiir yazmış, bu nedenle Esed rejimince tutuklanmıştı. O dönemde ilahiyat fakültesinde öğrenci olan Kasım, eğitim hayatının sona ermesiyle şiire daha da çok sarıldı.

Bir yandan da başkent Şam'da sabun fabrikası işleten Kasım, 2013'te iç savaşın derinleşmesiyle kenti terk ederek Suriye'nin Türkiye sınırı hattındaki Der Hassan bölgesine sığındı.

Şair Muhammed Kasım'ın hikayesi, ay başında Faslı bir spor kulübünün marşını, savaş mağduru Suriyelilerin yaşadığı sorunlara uyarlayarak sosyal medyada paylaşmasıyla duyuldu.

Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap edebiyatının, Cahiliye, Abbasi, Emevi ve çağdaş dönemlerindeki neredeyse tüm şairlerin şiirlerini ezbere bildiğini söyledi.

Şiir okumaya ve yazmaya küçük yaşlarda başladığını ifade eden Kasım, "Bugünlerde insanları yakından ilgilendiren, etkileyen şeyleri bestelemeye başladım." dedi.

Kasım, "Ülkemde bana zulüm ettiler" şarkısını sosyal medya platformu Youtube’a yüklediğini aktararak, "Çileyi gerçek hayatta yaşıyoruz. Yaşamasak da görüyoruz. Görmesek de dinliyoruz. Çok basit, bir telefonla çektim ve sosyal medya platformuna yükledim. Sponsor olmadan yayıldı çünkü insanların gerçek hayatta yaşadıklarını anlattım." ifadelerini kullandı.

Tüm yaşadıklarını şarkılarla dile getirdiğini belirten Kasım, "İnsanlara en kolay böyle anlatabilirdim. Hem benim derdimi hem onun hem de ötekinin derdini anlatan şarkılar yazdım." diye konuştu.

Halk ayaklanmalarından önce Suriye'deki kültürel hayata değinen Kasım, "Şam Kültür Merkezinde yarışma vardı. Yazdığım şiirle yarışmak için gittiğimde, yarışmanın kültür ya da sanatla ilgisi olmadığını gördüm. Onların (Esed rejiminin) lehine bir şeyler yazmayan ötekileştiriliyordu." değerlendirmesini yaptı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi
Küresel ekonomi olumlu sonuçlanacak müzakerelerle nefes alacak

Benzer haberler

İdlib'e hava saldırısı

İdlib'e hava saldırısı

Suriye'de öksüz kalan Sudanlı bebek ülkesine döndü

YPG/PKK Esed rejimine ait uçak hurdalarını Irak'a taşıyor

Bab'da ÖSO'ya ait araçlara eş zamanlı bombalı saldırı

Bab'da ÖSO'ya ait araçlara eş zamanlı bombalı saldırı
Kilis'te PKK'nın 1 milyon 500 bin uyuşturucu hapı ele geçirildi

Kilis'te PKK'nın 1 milyon 500 bin uyuşturucu hapı ele geçirildi
'PYD, Menbiç'te etnik çatışmayı teşvik etmeye çalışıyor'

'PYD, Menbiç'te etnik çatışmayı teşvik etmeye çalışıyor'