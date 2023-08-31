Dolar
26.66
Euro
28.98
Altın
1,942.37
ETH/USDT
1,702.40
BTC/USDT
27,135.00
BIST 100
7,932.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havalimanı'nda devam ediyor.
logo
Yaşam

Süper yat "Mogambo" Marmaris'te

"Mogambo" isimli süper yat, dört günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Sabri Kesen  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Süper yat "Mogambo" Marmaris'te Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Cayman Adaları bayraklı yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı. Yaklaşık 74 metre uzunluğundaki dev yat, ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Limanda dört gün kalacak "Mogambo"ya yakıt ve yiyecek ikmali yapılacağı belirtildi. Yatın ikmalin ardından Akdeniz ve Ege'deki mavi turuna devam edeceği ifade edildi.

2012'de yapılan lüks yatın 6 kabininde 12 misafir konaklayabiliyor. 17 knot seyir hızına sahip yatta, 19 personel görev yapıyor.

Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" de Albatros Marina'da demirli kalmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Karadeniz tahıl girişimi için ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı
Bakan Yerlikaya, turuncu kategoride aranan FETÖ'cü Çetinkaya'nın yakalandığını açıkladı
Kapadokya'da sıcak hava balon turları hafta sonuna ertelendi
Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor
Bakan Fidan ve Lavrov, Moskova'da gerçekleştirecekleri görüşme öncesi değerlendirmelerde bulundu

Benzer haberler

Süper yat "Mogambo" Marmaris'te

Süper yat "Mogambo" Marmaris'te

Muğla sahillerinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor

Marmaris'e "Norwegian Jade" ile 2 bin 100 turist geldi

Amos'ta iskanı sona erdiren büyük yangın ve depremin izlerine rastlandı

Amos'ta iskanı sona erdiren büyük yangın ve depremin izlerine rastlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet