Dolar
26.75
Euro
29.15
Altın
1,940.15
ETH/USDT
1,718.40
BTC/USDT
27,400.00
BIST 100
7,907.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST”in Açılış Töreni'nde konuşuyor Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting ve bir futbolcunun, Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin De Grolsch Veste Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Yaşam

Su altındaki tanka Zafer Bayramı dalışı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 6 yıl önce batırılan TSK'ya ait 45 tonluk tankın bulunduğu bölgeye dalan su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

Ayşe Yıldız  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Su altındaki tanka Zafer Bayramı dalışı Fotoğraf: Tahsin Ceylan/AA

Antalya

Ceylan ve 12 kişilik ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve DiveManta Kaş Dalış Merkezi'nin desteğiyle ilçe açıklarından dalış gerçekleştirildi.

Ekip, dönemin Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun öncülüğünde turizmi çeşitlendirmek, dalış turizmine katkı sunmak için 2017'de batırılan TSK'ya ait 1960 model tanka Kaş Limanı Güvercin Adası açıklarından dalış yaptı.

Denizin derinliklerine ulaşan ekip, 45 tonluk tankın üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ile Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Fener Koyu'na dalan ekip, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı dalışseverin tercih ettiği Kaş Su Altı Sanat Parkı'ndaki eserleri de görüntüledi.

Nesli tehlike altındaki orfoz da görüntülendi

Ceylan ve ekibi, Kaş açıklarındaki başka noktadan yaptığı dalışla Akdeniz ve Atlantik Okyanusu kıyılarında yaşayan ve nesli tehlike altında olan orfozu görüntüledi.

Etkinliğe katılan su altı fotoğrafçısı Mustafa Emre Kolbakır, Kaş'ta dört mevsim her seviyede dalış yapabileceği destinasyonlar olduğunu belirterek, herkesi bölgenin mavi güzelliklerini keşfetmeye davet etti.

Dalış eğitmeni Engin Kondul ise Türkiye'de en temiz su kalitesine sahip Kaş'ta 12 ay boyunca 20'den fazla dalış merkezinin hizmet verdiğini vurgulayarak, "Su altı severleri dalış için Kaş'a bekliyoruz." dedi.

Tahsin Ceylan da nesli tehlike altında olan orfoz balığının korunması için ilçenin özel çevre alanı olduğunu hatırlatarak, "Bu bölgede orfozu görüntülemek mümkün. Dalışseverler bu anı yaşamak için Kaş'a gidiyor. Sıra dışı bir kayıt da yaptık. Deniz balıklarının yumurtaları genellikle su kütlesi içinde yüzer. Çok azı yumurtalarını bir yere sabitleyerek başında bekler. Bunlardan biri de Çütre balığıdır. Bunu hayatımda ikinci kez görüntüledim. Balık yumurtanın etrafında yüzgeçlerini açarak havalandırarak yumurtalarını koruyordu. Ekolojik ve biyolojik olarak önemli bir kayıt oldu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkan Altun: 101 yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü bağımsızlık mesajının Türkiye Yüzyılı'nda da dimdik arkasındayız
Dışişleri Bakanı Fidan, çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Bakanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
Elbistan'da Belediye tarafından kurulan fabrika depremzede ailelere iş kapısı oldu

Benzer haberler

Su altındaki tanka Zafer Bayramı dalışı

Su altındaki tanka Zafer Bayramı dalışı

"Üç Büyükler"den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Antalya’da JAK Timi halatla sarktıkları 21 katlı binada Türk bayrağı açtı

"Jandarmanın kartalları" için 55. yıla özel klip

"Jandarmanın kartalları" için 55. yıla özel klip

Antalya ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Antalya ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Antalya'da "can suyu havuzları"ndan su içen yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Antalya'da "can suyu havuzları"ndan su içen yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet