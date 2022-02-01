Dolar
13.38
Euro
15.07
Altın
1,804.57
ETH/USDT
2,776.90
BTC/USDT
38,620.00
BIST 100
2,032.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Su altı güvenliği polis kurbağa adamlara emanet

İzmir'de görev yapan 14 polis kurbağa adam, suda kaybolanların bulunması ve suya atılan delillerin saptanmasının yanı sıra devlet büyüklerinin deniz seyahatleri sırasında su altı güvenliğinin sağlanması için yılda 200'ün üzerinde dalış yapıyor.

Mustafa Güngör   | 01.02.2022
Su altı güvenliği polis kurbağa adamlara emanet Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş - AA

İzmir

Deniz, göl ve akarsularda zorlu şartlarda görev yapan polis kurbağa adamlar, 58 metreye kadar derinlikte kayıpların bulunması ve delillerin tespitinin yanı sıra su altı güvenliğini sağlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yazılı, mülakat ve zorlu fiziki testlere tabi tutulan kurbağa adamlar, eğitimleri başarıyla tamamlamalarının ardından görev yapacakları illere atanıyor.

Güvenlik güçlerinin su altında görev yapabilen personeline verilen "kurbağa adam" unvanını taşıyan polisler, bölgelerindeki göl, akarsu ve denizlere atılan delilleri arıyor, suda kaybolan vatandaşları kurtarmak için çabalıyor.

İzmir'de görevli 14 polis kurbağa adam da İzmir, Manisa ve Uşak illerini kapsayan sorumluluk sahalarında tüm iklim şartlarında gece ve gündüz dalış yapıyor.

Özellikle görüş mesafesinin düşük olduğu kirli sularla derin kuyulara da dalış yapan kurbağa adamlar, son teknoloji ekipmanları sayesinde 58 metreye ulaşan derinliklerde görev yapabiliyor.

İzmir depremi ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketi başta olmak üzere çok sayıda arama kurtarma çalışmasına katılan kurbağa adamlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda da su altı güvenliğini sağladı.

Mesailerinin önemli bölümünü su altında delil aramakla geçiren kurbağa adamlar, zorlu şartlara karşı her an hazır olmak için yapılan tatbikatlar da dahil olmak üzere yılda 200'ün üzerinde dalış yapıyor.

İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve kurbağa adam Alper Tuğbay, AA muhabirine, kurbağa adam adaylarının çeşitli süreçleri tamamlamak zorunda olduğunu anlattı.

Adayların Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale'deki Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde zorlu bir test ve eğitim sürecinden geçtiğine işaret eden Tuğbay, kursu başarıyla bitiren polislerin kurbağa adam hizmet branşına geçtiğini ve Türkiye'nin her yerinde görev yapabildiğini anlattı.

Tuğbay, devlet büyüklerinin yapacakları deniz seyahatleri esnasında şüpheli cisim aramaları da yaptıklarını aktararak, "Sel felaketi gibi vakalarda arama-kurtarma görevlerine destek veriyoruz. Her yerde görev yapıyoruz. İzmir'deki ekibimiz bir sabah, Trabzon, Artvin veya Tunceli'ye doğru yola çıkabiliyor. Geçtiğimiz yıl çok aktif görevlerimiz oldu."

Kullandıkları sistemlerin diğer ülkelerin deniz polislerine kıyaslandığında iyi durumda olduğunu ifade eden Tuğbay, personelin kendi can güvenliği ve delil arama aşamasında malzemelerin iyi olmasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 ile mücadele ekipmanları on binlerce ton sağlık atığına yol açacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den Kovid-19 aşısı çağrısı
Avrupa, 'Omicron sonrası' rekor vaka artışlarına rağmen salgın önlemlerini kaldırıyor
ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi
Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Su altı güvenliği polis kurbağa adamlara emanet

Su altı güvenliği polis kurbağa adamlara emanet

İstanbul'da devrilen polis servis aracındaki 14 kişi yaralandı

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi karla yükseldi

Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Konya-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara sıcak çorba ikramı

Konya-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara sıcak çorba ikramı