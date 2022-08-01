SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında Rize'de gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.
Rize
Kent merkezinde yaklaşık 29,5 metre yüksekliğindeki Çay Bardağı Kulesi üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.
Bazı vatandaşlar, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK'ün Rize'de 4 Ağustos Perşembe günü gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.
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