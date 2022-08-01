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Yaşam

SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında Rize'de gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

Muhittin Sandıkçı   | 01.08.2022
SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı - AA

Rize

Kent merkezinde yaklaşık 29,5 metre yüksekliğindeki Çay Bardağı Kulesi üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

Bazı vatandaşlar, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün Rize'de 4 Ağustos Perşembe günü gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.


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