SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneği etkinlikleri öncesinde Ordu'da prova uçuşu gerçekleştirdi.
Ordu
"Sakin Şehir" ünvanlı Perşembe ilçesi sahili üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.
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Bazı vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan uçaklar, Ordu semalarında 20 dakika prova uçuşu yaptı.
SOLOTÜRK, 20 Mayıs Salı günü saat 14.30'da Perşembe sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.