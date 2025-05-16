Dolar
38.84
Euro
43.30
Altın
3,190.38
ETH/USDT
2,582.00
BTC/USDT
104,057.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneği etkinlikleri öncesinde Ordu'da prova uçuşu gerçekleştirdi.

Eyüp Elevli  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı

Ordu

"Sakin Şehir" ünvanlı Perşembe ilçesi sahili üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bazı vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan uçaklar, Ordu semalarında 20 dakika prova uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK, 20 Mayıs Salı günü saat 14.30'da Perşembe sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trablus'tan ayrılan Türk vatandaşlarını taşıyan ilk uçak İstanbul'a geldi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutukluluk devam kararı
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
Kuzey Kıbrıs'ı dünyaya açacak "Ada Kıbrıs" projesi tanıtıldı
Kamu işçisinin sözleşme görüşmelerinde heyetler bir araya geldi

Benzer haberler

SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı

Lise öğrencileri anne babalarıyla atölyede becerilerini geliştiriyor

Milli boksör Sudenaz Dokgöz Avrupa'da gençler kategorisinde zirveyi hedefliyor

SOLOTÜRK Malatya'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Malatya'da gösteri uçuşu yaptı
Meteorolojiden 10 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden 10 il için kuvvetli sağanak uyarısı
110 yaşındaki Hayriye nineye Anneler Günü hediyesi

110 yaşındaki Hayriye nineye Anneler Günü hediyesi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet