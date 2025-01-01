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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde oyuncak fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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Yaşam

SOLOTÜRK, Mersin'de prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.

Mustafa Ünal Uysal  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
SOLOTÜRK, Mersin'de prova uçuşu yaptı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal - AA

Mersin

SOLOTÜRK, ilk olarak Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda çevre tanıma uçuşu yaptı.

Daha sonra aynı noktada prova uçuşlarını gerçekleştiren SOLOTÜRK'ü, sahil bandında çok sayıda vatandaş izledi.

Vatandaşlar SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Meydana kurulan SOLOTÜRK standında vatandaşlar alışveriş de yaptı.

SOLOTÜRK, gösteri uçuşunu 3 Ocak Cuma günü saat 15.00'te aynı noktadan gerçekleştirecek.


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