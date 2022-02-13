SOLOTÜRK, Erzurum'da 'Selamlama Uçuşu' yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da "Selamlama Uçuşu" gerçekleştirdi.
Erzurum
Kent merkezi semalarındaki uçuş, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi civarında vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
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