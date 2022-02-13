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Yaşam

SOLOTÜRK, Erzurum'da 'Selamlama Uçuşu' yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da "Selamlama Uçuşu" gerçekleştirdi.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 13.02.2022
SOLOTÜRK, Erzurum'da 'Selamlama Uçuşu' yaptı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/ AA

Erzurum

Kent merkezi semalarındaki uçuş, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi civarında vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

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